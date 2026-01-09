Yeni Şafak
Van'da ele geçirildi: 4,1 milyon TL değerinde

15:419/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
IHA
4,1 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4,1 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamlık Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan faaliyet neticesinde piyasa değeri 4 milyon 120 bin TL olan 2 bin 94 adet gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır, Şüpheli D.G. (28) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.



#Van
#Başkale
#Kaçak eşya
