Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi: Bir şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.