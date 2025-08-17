Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi: Bir şüpheli gözaltına alındı

Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi: Bir şüpheli gözaltına alındı

22:1017/08/2025, Pazar
G: 17/08/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Operasyon sonucu ele geçirilen silah ve mühimmat
Operasyon sonucu ele geçirilen silah ve mühimmat

Van'ın Başkale ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda kalaşnikof tüfekler, tabanca ve fişekler ele geçirildi. Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 2 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, tabanca ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


#Van
#Başkale
#kaçakçılık operasyonu
#silah
#mühimmat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sözleşmeli öğretmen ataması Ağustos 2025: Eş durumuna bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte atama takvimi