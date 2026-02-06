Van’da tır şarampole yuvarlandı: Bir kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Kozluca Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 37 plakalı tır, yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.