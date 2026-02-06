Yeni Şafak
Van'da tır şarampole yuvarlandı: Bir kişi yaralandı

Van'da tır şarampole yuvarlandı: Bir kişi yaralandı

23:296/02/2026, Cuma
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı ve yaralı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Kozluca Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 37 plakalı tır, yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Van
#tır
#şarampol
#kaza
