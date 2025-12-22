Mustafa Varank, Ali Mahir Başarır'ın kendisini hedef alan sözlerine X'ten cevap verdi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bütçe görüşmelerinde Türkiye’nin uzay alanında önemli bir başarıya imza attığını belirtip, yörünge transfer aracında hibrit roket motorunun başarıyla ateşlendiğini ve bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Varank'ı hedef alıp, "Bir elinde bant bir elinde silindir. O bantla bari ağzını bantlasaydı." dedi. Varank, Başarır’ın bu sözlerine X'ten yanıt vererek, "Biliyorum, bu teknolojiye çok imrendin. Bunu kullanıp istediğin yüksekliğe zıplayabileceğini düşünüyorsun. Ama bu yakıtla faydalı yükler taşınabiliyor, faydasız yükler değil..." ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, dün TBMM'de icra edilen bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada,
"Ülkemiz daha 2 hafta önce uzay çalışmaları açısından son derece kritik bir başarı elde etti. Medar-ı iftiharımız olan BAYKAR’ın kardeş şirketi Fergani, geliştirdiği yörünge transfer aracının hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başardı. Bu ne demek, biliyor musunuz? Hibrit roket motorunun yörüngesel ateşlemesini başarabilen dünyadaki ilk ülke, Türkiye oldu."
ifadelerini kullandı.
"O bantla bari ağzını bantlasaydı"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün akşam TBMM Genel Kurulunda konuşma yapan Varank’a cevap verip,
"Bir elinde bant bir elinde silindir... O bantla bari ağzını bantlasaydı. Ne hakla buraya kadar geliyor benim genel başkanıma laf söylüyor?"
ifadelerini kullandı.
"Teknolojimize imrendin istediğin yüksekliğe zıplayabileceğini düşünüyorsun"
Varank, Başarır'ın kendisini hedef alan bu sözlerine X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"Uzayda kullanılan yenilikçi hibrit roket yakıtına silindir diyen Ali Mahir... Biliyorum, içten içe bu teknolojiye çok imrendin."
diyen Varank,
"Bunu kullanıp istediğin yüksekliğe zıplayabileceğini düşünüyorsun. Ama bu yakıtla faydalı yükler taşınabiliyor, faydasız yükler değil..."
dedi.
