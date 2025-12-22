"Ülkemiz daha 2 hafta önce uzay çalışmaları açısından son derece kritik bir başarı elde etti. Medar-ı iftiharımız olan BAYKAR’ın kardeş şirketi Fergani, geliştirdiği yörünge transfer aracının hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başardı. Bu ne demek, biliyor musunuz? Hibrit roket motorunun yörüngesel ateşlemesini başarabilen dünyadaki ilk ülke, Türkiye oldu."