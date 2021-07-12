​Vatan Koşusu: 251 sporcu 15 Temmuz şehitlerini andı

İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlediği “Vatan Koşusu” ile 15 Temmuz’da şehadete yürüyen 251 şehit anıldı. Koşu kapsamında Çamlıca’da bulunan, Türkiye’nin en büyük bayrağının altında buluşan 251 sporcu ve TÜGVA üyeleri, üzerinde 251 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtler ile koşuya başladı.

TARİHTE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR GECE

Kısıklı, Altunizade ile Nakkaştepe güzergahından Şehitler Makamı’na gelen sporcular, burada Türk bayrağını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teslim etti. Yerlikaya, bayrağı teslim aldıktan sonra öperek, alnına koydu. Anma töreninde konuşan Vali Yerlikaya, bundan 5 yıl önce dünya ve Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan bir ihanet gecesine şahitlik ettiklerini söyledi. Tanklar, tüfekler, uçaklar, helikopterlerle Türkiye’nin iradesine, özgürlüğüne, bağımsızlığına, bayrağına, devletine ve kutsal olan her şeye kast edildiğini kaydeden Yerlikaya, “Bu hafta, 5. seneidevriyesiyle o ihanet gecesindeki ihanetin boyutunu her türlü anma vesilesiyle hatırlatıyoruz.” dedi.

Vali Yerlikaya, bayrağı teslim aldıktan sonra öperek, alnına koydu.

ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ

Vatandaşların bu direnişiyle o karanlık gecenin sabahının aydınlık hale geldiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: “İstanbul’da 99 şehit var. Onlara minnettarız. Başta şehitlerimiz olmak üzere, bütün kahramanlarımıza, aziz milletimize bu destansı mücadelesinden dolayı tarih, dünya tarihi şahitlik yapıyor. Siz Büyük Çamlıca Tepesi’nden Türkiye’nin en yüksek, 111 metre yüksekliğinde ve 1000 metrekare büyüklüğündeki, Cumhurbaşkanımızın hizmete açtığı o al sancağın olduğu yerden ‘Bismillah’ dediniz ve şehitlik makamının yanına geldiniz. Bayrağı temsilen İstanbul’a verdiniz. Öptük, anlımıza saygıyla koyduk ve bu bayrağımız sizlere, şehitlerimizden bizlere emanet. Eminim kıyamete kadar, Allah’ın izniyle bizim bayrağımız daima şanla, şerefle dalgalanacak.”

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