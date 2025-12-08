Yeni Şafak
Vicdansızlık 'pes' dedirtti: Çöpte poşete konulmuş kedi bulundu

23:138/12/2025, Pazartesi
IHA
Muğla'da temizlik çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeli, Gürece Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri konteyner boşaltım işlemi sırasında ağzı bağlanmış bir poşetin içerisinde kediyi fark etti. Personel, poşeti açarak havasız kalmak üzere olan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin çalışmaları sırasında çöp konteynerine atılan ağzı bağlanmış poşetin içindeki kedi son anda fark edilerek kurtarıldı.

Bodrum genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeli, Gürece Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri konteyner boşaltım işlemi sırasında insanlık dışı bir olayla karşılaştı. Ekipler, çöp konteynerini araca boşalttığı sırada içeriden sesler geldiğini fark etti. Yapılan kontrolde ağzı bağlanmış bir poşetin içerisinde kedi olduğu görüldü. Durumu fark eder etmez hızla müdahalede bulunan personel, poşeti açarak havasız kalmak üzere olan kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Personelin dikkati sayesinde ölümden dönen kedi, konteynerden çıkarıldıktan kısa bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.



#Muğla
#Bodrum
#Kedi
#Çöp
