Vicdansızlık 'pes' dedirtti: Çöpte poşete konulmuş kedi bulundu

Bodrum genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeli, Gürece Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri konteyner boşaltım işlemi sırasında insanlık dışı bir olayla karşılaştı. Ekipler, çöp konteynerini araca boşalttığı sırada içeriden sesler geldiğini fark etti. Yapılan kontrolde ağzı bağlanmış bir poşetin içerisinde kedi olduğu görüldü. Durumu fark eder etmez hızla müdahalede bulunan personel, poşeti açarak havasız kalmak üzere olan kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Personelin dikkati sayesinde ölümden dönen kedi, konteynerden çıkarıldıktan kısa bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.