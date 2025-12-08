Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla'da 'şap' alarmı: Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

Muğla'da 'şap' alarmı: Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

00:228/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Karantina uygulaması 30 gün sürecek.
Karantina uygulaması 30 gün sürecek.

Muğla Milas'ta bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında toplamda 11 mahallede karantina başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ilçede faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulanacak.

30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.



#Karantina
#Milas
#Muğla
#şap
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye - Romanya Dünya Kupası Play-Off maçı 2025: Milli maç ne zaman? İşte tarih ve detaylar