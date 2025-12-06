Yeni Şafak
Muğla’da alarm verildi: Şiddetli yağış uyarısının ardından ekipler teyakkuza geçti

Muğla'da şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Muğla genelinde etkili olacak kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış ile saatte 70 km’ye ulaşacak fırtına nedeniyle turuncu kodlu uyarı verdi. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlar teyakkuz durumuna geçirilirken, vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelerde Muğla genelinde kuvvetli (21-60 kg/metrekare), Ortaca, Bodrum, Datça, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) yağış beklendiği açıklandı. Güneyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 70 kilometre hıza ulaşması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kıyı kesimlerinde hortum riskine karşı turuncu kodlu uyarı verildi.

Uyarının ardından AFAD İl Müdürlüğü, ilçe kaymakamlıkları ve tüm ilgili kurumlara bilgilendirme yapıp, ekiplerin teyakkuzda olmasını istedi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD sosyal medya hesaplarından vatandaşlara yönelik uyarılar paylaşıldı. Muhtarlar WhatsApp gruplarından bilgilendirildi. AFAD İl Merkezi faaliyete geçirilirken Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Karayolları, DSİ, Meteoroloji, İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay ve elektrik firması ekipleri koordinasyon için hazır bekletildi. AFAD Başkanı tarafından Muğla’da koordinasyon amacıyla Daire Başkanı Davut Şahin ve Grup Başkanı Özgür Bostancı görevlendirildi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Muğla genelinde AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, MUSKİ, DSİ, Karayolları, belediyeler ve STK'lardan oluşan 921 personel, 449 araç, 80 iş makinesi, 34 motopomp ve 13 dalgıç pompalar hazır şekilde konuşlandırıldı.

2 günde 48 ihbar geldi

Kentte dün ve önceki gün sağanak yağmur ve zaman zaman fırtına etkili olmuştu. 2 günde AFAD ve itfaiyeye 48 ihbar ulaştı. Bodrum’da yollar, konutlar, bahçeler ile 1 okulda su baskınları olmak üzere toplam 37 ihbar kaydedildi. Menteşe’de konutlarda 2, Yatağan'da resmi kurum-konutlarda 2, Milas'ta konut ve bahçe su baskınları olmak üzere 7 ihbar alındı. Marmaris İnbükü Koyu’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gezinti teknesi karaya oturdu. Tekne personelinin sağlık sorunu olmadığı ve yardım talebinde bulunmadıkları, hava şartlarının düzelmesinin ardından teknelerin kurtarılacağı bildirildi.





