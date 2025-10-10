Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Yabancı uyruklu sürücü İstanbul’a 2 kaçak göçmen götürürken yakalandı

Yabancı uyruklu sürücü İstanbul’a 2 kaçak göçmen götürürken yakalandı

20:2210/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Yabancı uyruklu üç kişi yakalandı
Yabancı uyruklu üç kişi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Arama yapılan otomobilde yabancı uyruklu sürücü tarafından izin belgeleri bulunmayan 2 kaçak göçmenin ücret karşılığında İzmir'den İstanbul'a götürüldüğü fark edildi. Yabancı uyruklu 3 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bursa’da korsan taşımacılık yapan yabancı uyruklu sürücü ile İzmir’den İstanbul’a götürdüğü 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 Ekim’de İstanbul otoyolu Bursa Batı Gişelerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. İzin belgeleri bulunmayan 2 kaçak göçmen ile onları ücret karşılığında İzmir’den İstanbul’a götüren yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı. Sürücü hakkında korsan taşımacılıktan işlem yapılarak, kiralık olan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yabancı uyruklu 3 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.




#Göçmen
#Yabancı Uyruklu
#kaçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?