Yabancı uyruklu sürücü İstanbul’a 2 kaçak göçmen götürürken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 Ekim’de İstanbul otoyolu Bursa Batı Gişelerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. İzin belgeleri bulunmayan 2 kaçak göçmen ile onları ücret karşılığında İzmir’den İstanbul’a götüren yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı. Sürücü hakkında korsan taşımacılıktan işlem yapılarak, kiralık olan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.