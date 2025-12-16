Yeni Şafak
Yalova’da 5 defineci suçüstü yakalandı

10:4116/12/2025, Salı
Yalova’nın Altınova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 defineci suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.Z., O.Y., F.E., M.C. ve F.K.M. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi Örencik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri 5 şüpheliyi define aradığı sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda 3 metal arama detektörü, alan arama cihazı, şarjlı beton delici, 4 beton delici ucu, 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan Y.Z., O.Y., F.E., M.C. ve F.K.M. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem gerçekleştirildi.



#Yalova
#define
#suçüstü
