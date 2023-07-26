Yangın her yerde

Akdeniz’in turizm incisi Kemer, orman yangınlarına teslim oldu. Göynük Değirmendere Mahallesi’nde önceki gün saat 21.08 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Kemer’e gidiş yolu bir süre kapandı.





POYRAZ ENGELLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangınında yanan alanın 180 hektarı geçtiğini söyledi. Böcek, “Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışıyoruz. Poyraz nedeniyle yangın sarp kayalık alanda ilerliyor ve kontrol altına alınamadı. Havadan yoğun söndürme çalışması var. Ankara, Konya Isparta dahil tüm belediyeler ekibini gönderdi. Antalya’mıza geçmiş olsun” dedi.





MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sebebiyle tedbir amaçlı evlerinden ayrılmak zorunda kalan Kümeevler Mahallesi sakinleri, kábus gibi bir gece yaşadı. Yaşlı ve çocuklar yakınlarının yanına yerleştirildi, diğer ev sahipleri ise yangının sıçraması durumunda evlerini korumak için hortum ve yangın söndürme tüpleriyle gece boyunca nöbet tuttu. Mahalle sakinlerinden Seray Gül, yayladan evlerine geldikleri sırada yangının çıktığını öğrendiklerini, destek olmak için yangın yerine gittiklerini söyledi.Yangın genişledikten sonra polisin evleri boşaltılması yönünde çağrı yaptığını anlatan Gül, “Yanımıza değerli eşyalarımızı alarak evlerimizden çıktık. Sabaha kadar hiç uyumadık. Yangın evlerimizin yakınına kadar geldi. Büyük bir korku yaşadık” diye konuştu. İsrafil Uzun da evleri boşaltma talimatı gelince engelli oğlunu güvenilir bir yere göndererek, evini korumak için mahallede beklemeye başladığını söyledi.





5 GECE GÖRÜŞ HELİKOPTERİ MÜDAHALE EDECEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde bazı yangınlar çıktığını ve Kemer dışında tüm yangınlar kontrol altına alındığını açıkladı.Yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Yumaklı, “Bazı küçük da olsa etkilenen yerleşim yerleri olmuştu. Bunun üzerine dün gece Kemer ve 4 yangın daha ilave oldu. Bunlar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Hatay Antakya, İzmir Kemalpaşa, Antalya Alanya’dır. Kemer hariç hepsinde kontrol sağlanmış durumda. 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz, 600’e yakın çalışan arkadaşımızla birlikte, diğer kuruluşların makine ekipmanıyla yangına müdahalesi söz konusu. Bu topoğrafta biraz zorlu” diye konuştu. Yumaklı, 5 gece görüş helikopterinin gece boyunca müdahalelerine devam edeceğini belirterek, yangının kanyon diye tabir edilen bir alanın içine hapsedilerek söndürülmeye çalışıldığını anlattı.





Muğla’yı izmarit yakmış

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 23 Temmuz’da çıkan yangınla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sigara izmaritini makilik alana atarak yangına neden olan şüpheli tutuklandı.



