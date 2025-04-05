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Yanında getirdiği pompalı tüfekle babasını yaraladı

Yanında getirdiği pompalı tüfekle babasını yaraladı

22:005/04/2025, Cumartesi
IHA
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Konya'da baba oğul tartışması kanlı bitti.
Konya'da baba oğul tartışması kanlı bitti.

Konya'da baba ve oğlu apartman önünde tartışmaya başladı. Konya'da 22 yaşındaki şahıs, apartman önünde tartıştığı babasını, yanında getirdiği pompalı tüfekle yaraladı. Baba, hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da baba ve oğul arasında çıkan tartışmada oğul tüfekle havaya ateş açarken, tüfekten çıkan saçmaların yüzüne isabettiği baba yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Tuzdeve Yolu Caddesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. (22) babası H.D.'nın (47) yaşadığı eve geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Olayda tüfekten çıkan saçmalar baba H.D.'nin yüzüne isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan B.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



#Konya
#Pompalı Tüfek
#Yaralama

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