Yapay zekalı köprü reklamına inceleme başlatıldı

Teknoloji devi Google, etkin olmayan Gmail hesaplarını silmeye başlayacak. Daha önce duyurmuş olduğu kararı uygulamaya almak için geri sayıma başladı. Milyonlarca Gmail kullanıcısı, hesapları etkin olmadığı takdirde erişimlerini kaybedecek. Peki bunu önlemek için neler gerekiyor veya hangi adımlar atılmalı?