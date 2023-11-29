Yapay zekalı köprü reklamına inceleme başlatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü
Geçtiğimiz günlerde, bir tekstil markasının köprüye battaniye astığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerin yapay zeka destekli olarak yapıldığı tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, yapay zekalı köprü reklamlarına ilişkin inceleme başlattı.
Teknoloji devi Google, etkin olmayan Gmail hesaplarını silmeye başlayacak. Daha önce duyurmuş olduğu kararı uygulamaya almak için geri sayıma başladı. Milyonlarca Gmail kullanıcısı, hesapları etkin olmadığı takdirde erişimlerini kaybedecek. Peki bunu önlemek için neler gerekiyor veya hangi adımlar atılmalı?
Her gün yapay zekayla ilgili yeni bir gelişmeye uyanırken, turizm sektörü de bu gelişmelerden nasibini alıyor. Odanızı önden gezip, manzarasını birebir göreceğiniz artırılmış gerçeklik uygulamaları, her dilde hizmet veren yapay zeka robotları, odalara yerleştirilen varlık sensörleri sayesinde tatilde süprizlere hiç yer olmayacak.
Bebek katili İsrail'in 7 Ekim'den itibaren başlattığı Gazze soykırımının ilk günlerinden bu yana terör devletinin vahşetini örtbas etmeye çalışan sosyal medya şirketi META, yeni bir skandala daha imza attı. Filistin bayrağı dahil herhangi Gazze'ye bir destek paylaşımına izin vermeyen Facebook, Filistin yanlısı bir aktiviste suıikast çağrısı yapan İsrail reklamına ise onay verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı adı altında yapılan 5G çağrısıyla yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladık" dedi. Uraloğlu, "Bu projeyle Türkiye'de ilk defa üretici firma, ürünü kullanabilecek operatör ve destekleyici kurum işbirliğiyle yerli ve milli ürün geliştirilmesi yönünde çalışma yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.
Amerikalı bilgi teknolojisi devi IBM, perşembe günü yaptığı açıklamada, daha önce "Twitter" olarak adlandırılan platformda Nazi yanlısı paylaşımlara yakın olduğunu gösteren bir raporun ardından sosyal medya platformu "X"ten reklamlarını askıya alacağını duyurdu.