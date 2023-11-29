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Yapay zekalı köprü reklamına inceleme başlatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.

10:00 - 29/11/2023 Çarşamba
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Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Geçtiğimiz günlerde, bir tekstil markasının köprüye battaniye astığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


Görüntülerin yapay zeka destekli olarak yapıldığı tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, yapay zekalı köprü reklamlarına ilişkin inceleme başlattı.




#Karayolları Genel Müdürlüğü
#yapay zeka
#reklam
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