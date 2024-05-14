Yargıya yapay zeka

Yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zeka temelli öneri destek sistemleri geliştirilecek. Bu alanlardan biri de adli sicil ve istatistik çalışmaları olacak. Yapay zeka uygulamaları adli sicil ve istatistik çalışmalarına eklenecek. Böylece daha sağlıklı istatistik veriler sağlanarak bunlardan yola çıkarak yargının sorunlarına ilişkin farklı çözüm önerileri geliştirilecek. Adli sicil silme-düzeltme başvurularının değerlendirilmesinde yapay zeka algoritmaları kullanılacak. Yargıda yapay zekanın ağırlık kazanacağı alanlardan biri de bilişim hizmetleri olacak. Buna paralel bilişim sistemlerinin ve yapay zeka teknolojilerinin de değerlendirilmesi suretiyle bölge adliye mahkemelerinde görev uyuşmazlıkları asgariye indirilecek. Adli Tıp Kurumu’nun teknolojik altyapısını geliştirmek amacıyla da yapay zeka daha etkin kullanılacak. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir merkez aracılığıyla yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki çerçevesi oluşturulacak.