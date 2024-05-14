|
Gündem

Yargıya yapay zeka

Adalet Bakanlığı, yapay zekayı yargıya entegre ediyor. Bakanlığın gelecek 4 yılı kapsayan strateji planında yapay zekaya ilişkin çeşitli birimlerde atılacak adımlara yer verildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 02:24 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zeka temelli öneri destek sistemleri geliştirilecek. Bu alanlardan biri de adli sicil ve istatistik çalışmaları olacak. Yapay zeka uygulamaları adli sicil ve istatistik çalışmalarına eklenecek. Böylece daha sağlıklı istatistik veriler sağlanarak bunlardan yola çıkarak yargının sorunlarına ilişkin farklı çözüm önerileri geliştirilecek. Adli sicil silme-düzeltme başvurularının değerlendirilmesinde yapay zeka algoritmaları kullanılacak. Yargıda yapay zekanın ağırlık kazanacağı alanlardan biri de bilişim hizmetleri olacak. Buna paralel bilişim sistemlerinin ve yapay zeka teknolojilerinin de değerlendirilmesi suretiyle bölge adliye mahkemelerinde görev uyuşmazlıkları asgariye indirilecek. Adli Tıp Kurumu’nun teknolojik altyapısını geliştirmek amacıyla da yapay zeka daha etkin kullanılacak. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir merkez aracılığıyla yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki çerçevesi oluşturulacak.



#Yapay Zeka
#Yargı
#Teknoloji
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
150 bin TL evlilik kredisi ödeme tarihleri belli oldu: 8 bin 563 kişi başvurdu! Faizsiz düğün parası ne zaman başlıyor?