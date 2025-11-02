Yasa dışı bahisle mücadelede MASAK devrede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) görev verdi. Resmî Gazete'de yayımlanan genelgede bir yıl süreli Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın koordinasyonundan MASAK'ta olduğu bildirildi. Genelgeye göre, sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamaların da tespiti ve engellenmesi amacıyla MASAK'a yetki veriliyor. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışacak olan MASAK, sanal bahis ve sanal kumar başta olmak üzere bu tür eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla bilgi, belge paylaşımı yapacak.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Genelgede, aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin mezkûr zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Genelgede, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadele için MASAK koordinasyonunda yürütülecek eylem planının bir yıl süreli olduğu ifade edildi.

GENİŞ TABANLI ÇALIŞMA

Edinilen bilgiye göre, MASAK başta EGM, TFF, RTÜK, BTK, BDDK ve SPK olmak üzere futbol kulüpleriyle ortaklaşa çalışacak. Sosyal medya üzerinden ödeme altyapısı geliştiren ve kripto varlıklar gibi araçlarla bu faaliyetlere erişimi kolaylaştıran çoğu da yurt dışı merkezli olan sanal bahis siteleriyle mücadele edecek.

ULUSLARARASI BOYUTU DA VAR