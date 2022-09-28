Gündem Yaşam konforumuz arttı bunun bedeli çok fazla diyen CHPli Torunu eleştiren olmadı
POLİTİKA

'Yaşam konforumuz arttı bunun bedeli çok fazla' diyen CHP'li Torun'u eleştiren olmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bursa'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3'üncü Belediyeler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada iklim krizine dikkat çeken Torun, eskiden daha az elbise tüketildiğini ve daha az aracın olduğunu söyleyerek "Yaşam konforumuz arttıkça maalesef bedeli de sorumluluğu da daha fazla artmaya başladı." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşam konforumuz arttı bunun bedeli çok fazla diyen CHPli Torunu eleştiren olmadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3'üncü Belediyeler Buluşması' düzenlendi. Programa 7 CHP'li belediye başkanının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

"ESKİDEN DAHA AZ ARAÇ VARDI"

Programın açılışında bir konuşma yapan Torun, iklim krizine dikkat çekerek eskiden enerji tüketiminin daha az olduğuna vurgu yaptı. Eski dönemlerde daha az elbise tüketildiğini ve daha az aracın olduğunu söyleyen Torun, "Yaşam konforumuz arttıkça maalesef bedeli de sorumluluğu da daha fazla artmaya başladı." dedi.

Torun şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız süreç bize çok ağır bir sorumluluk yüklüyor. Maalesef yaşam konforumuz arttıkça aslında bedeli de bize ağır bir şekilde geri dönüyor. Şöyle bir baktığımızda her birimiz belli bir yaş grubundayız. Geçmişe döndüğümüzde neler kaybettiğimizi düşündüğümüzde durumun vehameti de ortada arkadaşlar.

"YAŞAM KONFORUMUZ ARTTIKÇA BEDELİ DE ARTTI"

Geçen gün belli bir yaş almış büyüklerimizle konuşurken eskiden gerçekten teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Bu kadar fazla enerji tüketmiyorduk. Bu kadar elbise de tüketmiyorduk. Araç da bu kadar fazla değildi yani doğayı kirletecek olan egzoz gazı da bu kadar yoktu. Düşündüğümüzde aslında eskiden daha da mutluyduk. Yaşam konforumuz arttıkça maalesef bedeli de sorumluluğu da daha fazla artmaya başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut eleştirilerine tepki: CHP ve şürekâsı ne hizmet eder ne de edilmesine izin verir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut eleştirilerine tepki: CHP ve şürekâsı ne hizmet eder ne de edilmesine izin verir
Derbinin hakemi atandı

Derbinin hakemi atandı

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.
Dünyada bir benzeri daha yok

Dünyada bir benzeri daha yok

Türk mühendisler yaptı: Türkiye tarih yazdı.
Boğazda faciadan dönüldü

Dümeni kilitlendiği için sürüklenen yük gemisi Üsküdar sahiline 100 metre kala durabildi.

​AK Parti'den muhalefete 'erken seçim' tepkisi

'Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik kararı verildi.

​Rusya'nın hamlesinin ardından NATO ülkelerine kritik çağrı.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Bay Kemal de şehir hastanesi diye çadır açmaya kalktı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.