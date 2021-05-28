Yasin Börü davasında mütaala: 20 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 5 arkadaşı, 2014'te HDP'nin çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim Olaylarında hunharca katledildi. Daha 16 yaşında olan Yasin Börü, kaçarak bir binaya sığınmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş terör yandaşları, onu önce öldürdü, yetmedi binanın üçüncü katından sokağa attı. Bununla da yetinmeyen kalabalık grup, Yasin Börü'nün cansız bedenini ateşe verip araçla üzerinden geçti.

Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davaya, Yargıtay’ın 25 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından devam edildi.

İki sanığa beraat

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı mütalaasını sundu. 20 sanık hakkında "canavarca hislerle ve eziyet çektirerek çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Firari olan 3 sanığın da dosyalarının ayrılması istendi, 2 sanığın da beraatı talep edildi.

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