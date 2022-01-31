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Yaşlı kadını FETÖ olaylarına karıştığını iddia edip 300 bin TL dolandırdı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadını kendini savcı olarak tanıtan bir şahıs, yaşlı kadının FETÖ olaylarına karıştığını iddia ederek 300 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın emniyete müracaat ederek şikayetçi oldu. Dolandırıcıların ise kısa sürede adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Yaşlı kadını FETÖ olaylarına karıştığını iddia edip 300 bin TL dolandırdı
Yaşlı kadını dolandıran sahte savcılar yakalandı.

Yaşlı kadını dolandırdığı tespit edilen 2 şahıs, ticari bir taksiyle Salihli’den Kayseri’ye doğru giderken Aksaray il girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

FETÖ yalanıyla yaşlı kadını dolandırdılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 28 Ocak Cuma günü saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki F.D. isimli kadın, kendisini savcı olarak tanıtan bir şahsın arayarak FETÖ olaylarına karıştığını, eve gelerek memura güvenlik sebebi ile tüm paralarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı kadın da eve gelen şahsa altın, Türk Lirası, Dolar, Euro cinsi toplam maddi değeri 300 bin TL olan varlığını teslim etti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın emniyete müracaat ederek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılar kaçamadı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı geniş çaplı çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak tespiti yapılan, A.N. (18) ve A.A. (30) isimli şahısların bir ticari taksiyle Manisa’nın Salihli ilçesinden Kayseri iline doğru gittiklerini tespit etti. 2 şüpheli şahıs Aksaray ili girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahısın dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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Yaşlı kadını FETÖ olaylarına karıştığını iddia edip 300 bin TL dolandırdı
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Yaşlı kadını FETÖ olaylarına karıştığını iddia edip 300 bin TL dolandırdı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadını kendini savcı olarak tanıtan bir şahıs, yaşlı kadının FETÖ olaylarına karıştığını iddia ederek 300 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın emniyete müracaat ederek şikayetçi oldu. Dolandırıcıların ise kısa sürede adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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