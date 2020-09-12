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POLİTİKA

​Yassıada’dan tarihi mesajlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda konuşacak ​

Yassıada’dan tarihi mesajlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda önemli mesajlar verecek. Erdoğan, vesayet odaklarına karşı ve darbelerle mücadelede atılan adımları anlatacak.Adalet Bakanlığı’nca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” düzenlenecek

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Yassıada
Yassıada

Sempozyumun ilk oturumu, “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler”, ikinci oturumu ise “Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri” başlıklarını taşıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını yapacağı sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapılan ilk program olacak.Vesayet ve darbe girişimlerine maruz kalan AK Parti, geçmiş darbelerin de hesabını sordu. Bugün üzerinden 40 yıl geçen 12 Eylül’ün failleri AK Parti’nin referandumla kabul edilen anayasa değişikliği sayesinde yargılanırken, 27 Mayıs’ın acı hatırası olan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürüldü, yargılamaları yok hükmünde sayıldı. Erdoğan, AK Parti liderliğinde vesayet odaklarıyla mücadelesinin yanısıra darbelerle mücadelede atılan adımları da anlatacak. Sempozyuma birçok siyasetçinin de katılması bekleniyor.

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12 Eylül darbecilerinin ilk idamları: ‘Soldan’ Necdet, ‘sağdan’ Mustafa
Türkiye'nin en karanlık günlerinin başlangıcı olan 12 Eylül 1980 askeri darbesi sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi işkencede öldü. Darbeciler idam sehpasına ilk olarak 8 Ekim 1980'de sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Darbenin lideri Kenan Evren'in“Şartların olgunlaşmasını bekledik'sözü ise tarihe geçti.


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