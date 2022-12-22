Yedi asırlık Tevrat bulundu: Giresun'da ele geçirilen Tevrat'ı satmaya çalıştılar

Okul yöresel mimari geleneğiyle yapıldıGiresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar da okulun yöresel mimari geleneğiyle göz dolma tekniğinde yapıldığını aktardı.Okulun teknik yapısı hakkında da bilgilendirmede bulunan İltar, şu ifadeleri kullandı:Zemin üzeri bir katlıdır. Odaları ve sınıfları olduğu gibi korunmuştur. Tip yapı olarak inşa edilen bu okul pek çok yerde uygulanmıştır ancak zaman içerisinde hepsi yıkılmış ve yerlerine yenileri yapılmıştır. Bu okulumuz söz konusu okul tipinin ayakta kalan son örneğidir, bu bakımdan çok önemlidir.