Yedi Başak 2024 kurban kampanyası ile kardeşlik köprüsü kuruyor

Yedi Başak Derneği, Ülkemizde deprem bölgesinde, Gazze halkına, dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı hedefliyor. Türkiye, Gazze, Bosna Hersek, Suriye, Bangladeş, Yemen, Afganistan, Ukrayna, Irak, Somali, Çad, Tanzanya, Uganda, Nijer, Gana ülkeleri derneğin Kurban organizasyonu yürüteceği yerler.

Yedi Başak Derneği, özellikle Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, kurban organizasyonuna ayrı bir önem veriyor. Savaş ortamında, kıt ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Gazzelilere kurbanı Gazze için bağışlanan kurbanlar bu yıl Hindistan'da kesilerek, etleri hijyenik ortamda kavurma yapılıp konserve olarak Gazze'ye ulaştırılacak. Bu yöntemle etlerin uzun süre muhafazası ve dağıtılması sağlanacak, böylelikle Gazze’ye uzun süreli yardım sunulacak.





Türkiye'deki deprem bölgeleri ile Gazze, Afrika ve Asya'da toplamda 15 ülkede, bayramın birinci günü bayram namazının ardından vekaletle kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahibi insanlara et olarak dağıtılıyor. Dernek, kurban kesiminin bilgisini bağışçılara SMS yoluyla iletiyor. Güven ve şeffaflık içinde Kurban kesim anında alınan video kaydı bağışçılara kurban videosu olarak tek tek gönderiyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Kurbanım Kardeşliğe" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonları düzenleyeceklerini açıkladı. Bulut, insanlar arasındaki dayanışmanın ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, "





Kurban Allah’a kulluğun ve paylaşmanın bir başka adıdır. Kurban gönüllerimizi birbirine yaklaştırır, bizi bir eder. Kurban vesilesi ile gönül coğrafyamızın farklı noktalarına giden ekiplerimiz, ülkemizin selamını ve iyiliklerini mazlum kardeşlerimize ulaştırıp, oralardan selam ve duaları yüklenip hep birlikte ülkemize getirecekler. 2024 kurban çalışmamız kapsamında Yüz binlerce kardeşimizin gönlüne iyilikle dokunacağız. Hayırsever halkımızın, âlicenap bağışçılarımızın destekleri ile bu yıl da yüz binlerce mazlumun ve yetim çocuğun yüzlerini güldüreceği. Yedi Başak kurban faaliyetlerinin yanı sıra, bulunduğu bölgelerde aynı zamanda gıda paketi dağıtımı, nakdi yardım, su kuyusu, yetim çalışması ve Kuranı Kerim dağıtımı gerçekleştirecek.

Kurban organizasyonu süreci hakkında bilgi veren Bulut, dernek olarak titizlikle belirlenen bölgelerde kurbanlık hayvanların satın alımını gerçekleştirdiklerini ve kesim öncesinde gerekli kontrollerin İslami kurallara göre yapıldığını belirtti. Ayrıca, bağışçıların vekalet verdiği kurbanların kesimine, bayramın birinci günü bayram namazının ardından başladıklarını ve kesilen kurban etlerini 15 ülkede ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade eden Bulut, Kurban organizasyonuna destek olmak isteyen hayırseverlerin yedibasak.org adresinden online, bankalardan havale eft yoluyla, 0553 886 77 77 çağrı merkezinden 0342 325 10 30 Dernek merkezimize gelerek veya temsilciliklerimize ulaşarak bağışta bulunabilirler. Yedi Başak’a kurban bağışı yaparak hem ibadetlerini yerine getirebileceklerini hem de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatacaklarını belirtti.





Yedi Başak Derneği, bu kampanya ile birlik ve dayanışma duygularını pekiştirirken, ihtiyaç sahiplerine umut olmayı ve insanlık için değerli bir hizmet sunmayı amaçlıyor.



