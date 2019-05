Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yardım toplama izni aldı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin, mazlum Yemen halkı yararına yardım toplamak için yaptığı başvuru Gaziantep Valiliği’nce kabul edildi.

Ülkedeki iç karışıklık sebebiyle İnsani krizin günden güne derinleştiği ve yaşam koşullarının zorlaştığı yer olan Yemen’deki duruma seyirci kalmayan Türkiye’deki İnsani Yardım Kuruluşları, mazlum insanlara el uzatmaya devam ediyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği de hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü olma misyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde 1 yıl süre ile Türkiye genelinde yardım toplamak için verilen izin ile SMS hatları üzerinden de Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ne bağış yapılabilecek.

Toplanan yardımlar Yemen’deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. SMS kampanyası ile Hayırseverlerin dünyanın her tarafından yapacakları bağışlar, her 10 dakikada bir açlık ve açlığa bağlı sebeplerle yaşamını yitiren mazlum coğrafyanın çocuklarına can suyu olacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Dernek Başkanı Mustafa Bulut, Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinin, mazlum Yemen halkı yararına Türkiye genelinde 1 (bir) yıl süre ile yardım toplama izninin onaylandığını ifade ederek, “Yemen şu anda insani krizlerin en yoğun yaşandığı bir yer. Yaklaşık 2 ay önce Yemen’e giderek yaşanan durumu yerinde inceleme imkanımız oldu. Dünyanın görmezden geldiği bu coğrafyada ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi, bebek maması, su dağıtımı, adak ve akika kurban kesimi çalışması yaptık. Bu kampanyalar ile gözü yaşlı Yemen halkına umut olmayı hedefliyor ve yardımsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

EKONOMİ Dünyanın en lüks uçağı: Kişi başı 840 bin TL

EKONOMİ Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı