Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde hat sergisi

Açılışa katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemizde, bu tarihi mekânda; hat sanatının nadide eserlerini sergiye açtık. Kahramanmaraş’ımız sanat ve kültürün her alanında Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor.

Şiir ve edebiyatın başkenti olan kahraman şehrimizde çok değerli bir sanatçımızın eserlerinin sergilenmesi de bizim için çok anlamlı. Kuddusi Hocamıza çok teşekkür ediyoruz, eserler gerçekten çok etkileyici. Bundan sonra da bu mekanda muhtelif alanlarda birçok sergi düzenleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu eserleri görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hattat Kuddusi Doğan ise düzenlenen sergiye ilişkin açıklamasında, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde ilk hat sergisini bize nasip oldu. Tarihi ve çok anlamlı bir mekanda, son derece güzel bir sergi salonunda ziyaretçilerimiz eserlerimizi inceledi. Burası inşallah 31 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak. Ben de burada olacağım. Burada hat sanatının farklı teknikleriyle oluşturulmuş toplam 32 eserimiz yer alıyor. İnşallah Kahramanmaraş’ımızın kültür ve sanat hayatına bir renk katmış olur. Çok kıymetli başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 8 Sabah saatlerinde Mahmbutbey Mahallesi'ndeki camiden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında cami kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Mahmut Bey Camii küle döndü: Kur'an-ı Kerim'in yanmadı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Mahmutbey Camii yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder