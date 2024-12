'Yeni yıl’ mı taklit mi?

“Bugün İstanbul’un her yerini ahlaki çöküş ve keyif düşkünlüğü sarmış; kendi toplumsal değerlerimize ve milli özelliklerimize karşı derin bir düşmanlığa karşın Batı’nın toplumsal esaslarına ve milli adetlerine büyük bir hayranlık doğmuştur. Milli ve İslami olan her adet ve kural hor görülmekte, yok edilmeye mahkûm edilmektedir. Batılı olan her kural ve adet ise güzel görülmekte, kabulü kesin ve zorunlu sayılmaktadır.”