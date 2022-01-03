Gündem Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak Gündem memur maaş zammı
ANKARA

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak: Gündem memur maaş zammı

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılacak zamlar ana gündem maddesi olacak.

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Osman Özcan Yeni Şafak
​Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak: Gündem memur maaş zammı ​​
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Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Kabinede, 2021’nin muhasebesi yapılacak, 2022’nin hedefleri ele alınacak. Kabinenin en önemli gündem başlığı ekonomi olacak. Türkiye’nin yeni ekonomi modeli kapsamında alınan kararların yansımaları ve atılacak yeni adımların değerlendirileceği toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam oranlarının da görüşülmesi bekleniyor.

ZAMLAR MASADA

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. Yine bugün açıklanacak enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek enflasyon farkı ödemesi belli olacak

Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak?
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Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak?
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Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a kilitlendi. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı farkı gösterecek.
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2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı olacak.
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5 AYLIK YÜZDE 10.48<br><br>Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı. Bu veri de pazartesi günü belli olacak. Ancak artışlar için ipucu da geldi.
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İPUCU GELDİ<br><br>AA Finans'ın Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre; ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8.54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5.50, en yüksek yüzde 14.60 aralığında yer aldı.
Title
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8.54) göre bir önceki ay yüzde 21.31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30.05'e yükseleceği hesaplanıyor.
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NASIL DEĞİŞECEK?<br><br>Peki bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak?.. Yüzde 8.54'lük Aralık ayı, yani yüzde 30.05'lik 2021 yılı enflasyon tahminine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.91 olarak gerçekleşecek.
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Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 19.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı ise yüzde 16.91 enflasyon farkıyla yüzde 21.91'e ulaşacak.
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EMEKLİYE EN AZ 1.950 TL<br><br>Eğer Ocak zammı yüzde 19.91 olursa en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 867 liradan 2 bin 239 liraya yükselecek. SSK emeklilerinde ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak.
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MEMURA EN AZ 5.279 TL<br><br>Ocak zammı yüzde 21.91 olarak gerçekleşirse en düşük maaş memur emeklilerinde 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak. Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı ise 4 bin 330 liradan 5 bin 279 liraya yükselecek.
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AİLE YARDIMINA DA ZAM<br><br>Memurların aile yardımı da artacak. Yüzde 21.91'lik zam tahminine göre çalışmayan eş yardımı 408,67 liradan 498,21 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 89,90 liradan 109,60 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 44,95 liradan 54,80 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur halen 588,44 lira alıyorken, bu tutar 717,41 liraya çıkacak.
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İLAVE ZAM BEKLENİYOR?<br><br>Emeklilere Ocak'ta bu zamlara ilaveten bir artış daha yapılması gündemde. İyileştirmenin de 3 Ocak günü şekillenmesi şekillenmesi bekleniyor. Zamlar Ocak maaşlarına yansıyacak. İyileştirmenin de yasal düzenlemesinin hızla yapılarak maaşlara yetiştirilmesi planlanıyor.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TABAN AYLIKLAR (TL)<br>Emekli - SSK (2000 öncesi)<br>Mevcut maaş: 2.624,24 TL<br>Yüzde 19,91 zamlı maaş: 3.146,73 TL<br><br>Emekli - SSK (2000 sonrası)<br>Mevcut maaş: 1.626,75 TL<br>Yüzde 19,91 zamlı maaş: 1.950,64 TL<br><br>Bağ-Kur - Esnaf<br>Mevcut maaş: 2.350,11 TL<br>Yüzde 19,91 zamlı maaş: 2.818,02 TL<br><br>Bağ-Kur - Tarım<br>Mevcut maaş: 1.867,51 TL<br>Yüzde 19,91 zamlı maaş: 2.239,33 TL<br><br>NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
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MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL)<br><br>Memur (Taban aylık)<br>Mevcut: 4.330,42 TL<br>Yüzde 21,91 zamlı maaş: 5.279,21 TL<br><br>Memur emeklisi (Taban aylık)<br>Mevcut: 3.275,90 TL<br>Yüzde 21,91 zamlı maaş: 3.993,65 TL
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Memur aile yardımı - Eş<br>Mevcut: 408,67 TL<br>Yeni: 498,21 TL<br><br>Memur aile yardımı - Çocuk (0-6 yaş)<br>Mevcut: 89,90 TL<br>Yeni: 109,60 TL<br><br>Memur aile yardımı - Çocuk (6 yaş üstü)<br>Mevcut: 44,95 TL<br>Yeni: 54,80 TL
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak?
Memur ve emeklilerin gözü zam haberlerinde. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisiyle beraber emekli ve memurların zam oranları belli olacak. Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahmin oranları da belli oldu. Peki seyyanen zam yapılmazsa emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? Memur ve emekli 2022'de ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar...

3600 EK GÖSTERGE

Ayrıca Erdoğan, memurların da vergi muafiyeti kapsamına alındığını açıklamıştı. Bu üç kalemin dışında kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesinin de masaya yatırılması bekleniyor. Yine diğer emekli gruplarında yapılması planlanan düzenlemeler de ele alınacak. Yine 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmaların da kabinenin gündemine geleceği ifade ediliyor

TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLECEK

Koronavirüste Omicron varyantı etkisiyle yaşanan vaka artışı da kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede, mevcut tedbirler gözden geçirilecek ve yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor
FOTOĞRAF 15
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Memur ve memur emeklisi 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
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Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.
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Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak.<br><br>
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SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.<br><br>
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Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.<br><br>
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Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.<br><br>
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Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.<br><br>
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Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu.
Title
Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.
Title
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.<br><br>
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Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor
Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını ilişkin Aralık ayı enflasyon oranını merak ediyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak?


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