​Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak: Gündem memur maaş zammı ​​

İLAVE ZAM BEKLENİYOR?<br><br>Emeklilere Ocak'ta bu zamlara ilaveten bir artış daha yapılması gündemde. İyileştirmenin de 3 Ocak günü şekillenmesi şekillenmesi bekleniyor. Zamlar Ocak maaşlarına yansıyacak. İyileştirmenin de yasal düzenlemesinin hızla yapılarak maaşlara yetiştirilmesi planlanıyor.

AİLE YARDIMINA DA ZAM<br><br>Memurların aile yardımı da artacak. Yüzde 21.91'lik zam tahminine göre çalışmayan eş yardımı 408,67 liradan 498,21 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 89,90 liradan 109,60 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 44,95 liradan 54,80 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur halen 588,44 lira alıyorken, bu tutar 717,41 liraya çıkacak.

MEMURA EN AZ 5.279 TL<br><br>Ocak zammı yüzde 21.91 olarak gerçekleşirse en düşük maaş memur emeklilerinde 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak. Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı ise 4 bin 330 liradan 5 bin 279 liraya yükselecek.

EMEKLİYE EN AZ 1.950 TL<br><br>Eğer Ocak zammı yüzde 19.91 olursa en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 867 liradan 2 bin 239 liraya yükselecek. SSK emeklilerinde ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 19.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı ise yüzde 16.91 enflasyon farkıyla yüzde 21.91'e ulaşacak.

NASIL DEĞİŞECEK?<br><br>Peki bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak?.. Yüzde 8.54'lük Aralık ayı, yani yüzde 30.05'lik 2021 yılı enflasyon tahminine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.91 olarak gerçekleşecek.

Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8.54) göre bir önceki ay yüzde 21.31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30.05'e yükseleceği hesaplanıyor.

İPUCU GELDİ<br><br>AA Finans'ın Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre; ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8.54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5.50, en yüksek yüzde 14.60 aralığında yer aldı.

5 AYLIK YÜZDE 10.48<br><br>Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı. Bu veri de pazartesi günü belli olacak. Ancak artışlar için ipucu da geldi.

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a kilitlendi. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı farkı gösterecek.

Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak?

Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak?

Memur ve emeklilerin gözü zam haberlerinde. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisiyle beraber emekli ve memurların zam oranları belli olacak. Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahmin oranları da belli oldu. Peki seyyanen zam yapılmazsa emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? Memur ve emekli 2022'de ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar...

