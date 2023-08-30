Yenişehirlioğlu: Manisa'mıza ilişkin istişarelerde bulunduk

Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Afyonkarahisar’da geçirdiği kazadan sonra tedavi sürecini yakından takip ederek ilgi ve desteğini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.
Öte yandan ziyaretinde Manisa’ya ilişkin istişarelerde bulunulduğunun altını çizen Yenişehirlioğlu, "Nazik kabulleri sırasında Şehzadeler Şehri Manisa’mıza ilişkin istişarelerde bulunma imkânı bulduk; değerli hemşehrilerimin selamlarını ilettim. Bizlere çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda durmadan, yorulmadan aziz milletimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.