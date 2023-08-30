Yenişehirlioğlu: Manisa'mıza ilişkin istişarelerde bulunduk

AK Parti'nin yeni TBMM Grup Yönetimi belirlendi. Buna göre; Grup Başkanı'nın Abdullah Güler, Başkanvekilleri'nin ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor.