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Yenişehirlioğlu: Manisa'mıza ilişkin istişarelerde bulunduk

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Manisa için istişarelerde bulunulduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda durmadan, yorulmadan aziz milletimize hizmet edeceğiz" dedi.

12:48 . 30/08/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Afyonkarahisar’da geçirdiği kazadan sonra tedavi sürecini yakından takip ederek ilgi ve desteğini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan ziyaretinde Manisa’ya ilişkin istişarelerde bulunulduğunun altını çizen Yenişehirlioğlu, "Nazik kabulleri sırasında Şehzadeler Şehri Manisa’mıza ilişkin istişarelerde bulunma imkânı bulduk; değerli hemşehrilerimin selamlarını ilettim. Bizlere çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda durmadan, yorulmadan aziz milletimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#Bahadır Yenişehirlioğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
#Afyonkarahisar
#Manisa
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