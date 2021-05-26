Gündem Yeşil alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler Arnavutköyde hafriyat tepeleri yükseliyor
İSTANBUL

Yeşil alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler: Arnavutköy'de hafriyat tepeleri yükseliyor

Arnavutköy’de ormanlık araziye dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi. Dökümün yapıldığı ormanlık alanda adeta yeşil alanlar katledilmiş tonlarca hafriyat kaçak olarak alana yıkılmış durumda.

Haber Merkezi İHA
Yeşil alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler: Arnavutköyde hafriyat tepeleri yükseliyor
Kaçak hafriyat dökümü yapılan alan havadan görüntülendi.

Arnavutköy Ömerli Mahallesinde hafriyat kamyonu şoförleri döküm sahasında oluşan sıradan ve döküm parasından kaçmak için kendilerine adeta kaçak döküm sahası oluşturdu.

Mahallenin ormanlık alana kalan kısmına özellikle gece saatlerinde kaçak olarak hafriyat döken kamyonlar nedeniyle alanda tonlarca kaçak hafriyat birikmiş durumda.


Kaçak hafriyat dökümü yapılan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde maloz, çöp ve hurdalık eşyaların ormanlık alandaki yere döküldüğü görüldü. Tonlarca kiloluk hafriyatın döküldüğü kaçak döküm sahası işte böyle görüntülendi.

Hafriyat dökerken polis bastı: Çil yavrusu gibi dağıldılar
GÜNDEM
Hafriyat dökerken polis bastı: Çil yavrusu gibi dağıldılar

İstanbul'da utandıran manzara: Kaçak hafriyatlar isyan ettirdi, kameraların yönünün değiştirildiği iddia edildi
GÜNDEM
İstanbul'da utandıran manzara: Kaçak hafriyatlar isyan ettirdi, kameraların yönünün değiştirildiği iddia edildi

Bodrum’da film gibi olay
OYNAT 00:48
Bodrum’da film gibi olay
Bodrum'da boş bir araziye minibüsle 30 çuval hafriyat getirip boşaltan 2 kişi zabıta ekiplerini görünce indirdikleri hafriyat çuvallarını saniyeler içinde tekrar minibüs kasasına yüklediler. Komedi filmlerini aratmayan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından bölgeye hafriyat çuvalları atan şahıslara para cezası kesildiği öğrenildi.


Abone Ol Google News
Evleri yıkıldı umutları değil

Evleri yıkıldı umutları değil

​Mahmud'un doğum günün evlerinin enkazında kutladılar.
Kurul toplanıyor

Kurul toplanıyor

​Kritik toplantı için gözler saat 18:00'de.
BioNTechtesevkiyat başladı

BioNTech'te
sevkiyat başladı

​Aşılar özel soğutucu TIR'larla Aşı ve İlaç Deposu'na naklediliyor..
1 Haziran'da başlıyor

1 Haziran'da başlıyor

​Bakanlık duyurdu: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi'
Trabzonspor'da rota, Tiquinho, Bacca ve Jovetic

Trabzonspor'da rota, Tiquinho, Bacca ve Jovetic

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​“1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu”nda konuştu.

İstanbul ​Şişli'de kundaklama şüphesi.

​Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor.
Buzdağının<br>görünen yüzü

Buzdağının
görünen yüzü

​Çinliler açıkladı: Koronavirüsün uzak akrabasını bulduk.
Tedbirlerde<br>esneme gündemde

Tedbirlerde
esneme gündemde

​1 Haziran'da müşteriye merhaba.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.