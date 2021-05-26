Yeşil alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler: Arnavutköy'de hafriyat tepeleri yükseliyor

Arnavutköy Ömerli Mahallesinde hafriyat kamyonu şoförleri döküm sahasında oluşan sıradan ve döküm parasından kaçmak için kendilerine adeta kaçak döküm sahası oluşturdu.

Mahallenin ormanlık alana kalan kısmına özellikle gece saatlerinde kaçak olarak hafriyat döken kamyonlar nedeniyle alanda tonlarca kaçak hafriyat birikmiş durumda.



Kaçak hafriyat dökümü yapılan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde maloz, çöp ve hurdalık eşyaların ormanlık alandaki yere döküldüğü görüldü. Tonlarca kiloluk hafriyatın döküldüğü kaçak döküm sahası işte böyle görüntülendi.

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