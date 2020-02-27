Yeşim Meltem Şişli’nin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesin'den 27 Ocak'ta çıkarılan başörtülü 19 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Şişli'nin, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu" gibi sorular sorduğu hatta kadınlara "Kokuyorsunuz" gibi skandal ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.
Yeni Şafak gündeme getirmişti
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği, onlara yönelik aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiğini Yeni Şafak gazetesi Türkiye kamuoyunun gündemine getirmişti.
Başörtülü 19 kadına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin hakim karşısına çıkacağı tarihi belli oldu. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul kararının ardından ilk duruşmanın 17 Haziran’da görülmesine karar verdi. Mahkeme sanık Şişli’ye ve mağdurlara tebligat göndererek duruşmada hazır bulunmalarını istedi.
9 yıla kadar hapsi istenmişti
Başörtülü 19 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Şişli’nin 19 mağdura karşı ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.