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POLİTİKA

YİK toplantısı sonrası açıklama: 2023 seçimlerine ilişkin istişarede bulunuldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada "Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YİK toplantısı sonrası açıklama: 2023 seçimlerine ilişkin istişarede bulunuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 3 saat süren Kurul toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

  • Buna göre, toplantıda Kurul üyeleri, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulundu, bu çerçevedeki değerlendirme ve tekliflerini dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkati çeken Kurul üyeleri, bunun devamı için önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin önemine işaret etti.

Kurul üyeleri, Türkiye'nin tüm illerinde, milletin farklı kesimlerinin özellikle de gençlerin, "Türkiye Yüzyılı" beklentilerini karşılayacak bir vizyon ortaya koymanın önemini vurguladı.

'Başarımızı önümüzdeki seçimlerde de tekrarlamalıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirtti. Erdoğan, 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis'te çoğunluğu elde ederek gösterdikleri başarıyı önümüzdeki seçimlerde de tekrarlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklalin, istikbalin ve gençlerin yüzyılı olarak tasarladıklarını ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.

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