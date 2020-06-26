Yıkılan caminin bir tek minaresi kalmıştı halat yardımıyla o da yıkıldı Sivas’ta yol çalışmaları kapsamında yıkılan caminin kalan minaresi de halat yardımıyla yıkıldı, vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Haber Merkezi 26 Haziran 2020, 13:21 Son Güncelleme: 26 Haziran 2020, 13:29 İHA