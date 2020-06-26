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Gündem Yıkılan caminin bir tek minaresi kalmıştı halat yardımıyla o da yıkıldı
SİVAS

Yıkılan caminin bir tek minaresi kalmıştı halat yardımıyla o da yıkıldı

Sivas’ta yol çalışmaları kapsamında yıkılan caminin kalan minaresi de halat yardımıyla yıkıldı, vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Caminin minaresi böyle yıkıldı.
Caminin minaresi böyle yıkıldı.

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Çevreyolu Halfelik cami yol çalışmaları nedeniyle ekipler tarafından yıkıldı.

Caminin minaresi böyle yıkıldı.
  • Yıkılan caminin sadece minaresi kaldı. Bir süredir yalnız kalan minare dün ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bir ucu minareye diğer ucu vince bağlanan halatı vincin çekmesiyle yıkılan minareyi çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Caminin minaresi böyle yıkıldı.

Öte yandan yıkılan caminin yerine 100 metre ilerisinde yeni bir cami yapıldı.

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