Yıldırım'dan Akşener’e cevap: Terörle iş tutarsa gereken cevap verilir

Benim söylediğim çok açık. Bizim Millet İttifakı adayına bir sözümüz yok. Bu sözü söylememdeki ana sebep çok açık ve net. Üst düzey yöneticileri, Avrupa'dan, Amerika'dan FETÖ ve PKK örgüt mensupları, onların arkasındaki güçler sabah akşam seçimlere yönelik açıklamalar yapıyor. Yapılan açıklamalar yenilip yutulacak şeyler değil. '14 Mayıs seçimleri olacak, Cumhuriyet'i değiştireceğiz. 14 Mayıs seçimleri olacak, Apo'yu serbest bırakacağız. 14 Mayıs seçimleri olacak, Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz, mahkumları dışarı çıkaracağız' diyorlar. Daha neler neler. Meral Hanım, laf yetiştireceğine dağdakilere, okyanus ötesindekilere dönüp ‘Kardeşim siz kimsiniz hangi sıfatla böyle konuşuyorsunuz?' dese daha doğru olmaz mı? Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 40 bin şehidimiz var. 40 bin şehidimizin ruhunu incitecek hiçbir gelişmeye müsaade edemeyiz. Kazandığımız bu güven ve huzur ortamının yok edilmesine bu millet izin vermez. Tamam seçim seçimdir. Seçime bölücüler, FETÖ'cüler karışırsa gereken sözü söylemek bizim hakkımızdır.