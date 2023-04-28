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Yıldırım'dan Akşener’e cevap: Terörle iş tutarsa gereken cevap verilir

İzmir'de açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yedili Masa'nın ortaklarından Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim eleştirilerine cevap verdi. Yıldırım seçime bölücülerin ve FETÖ'cülerin karışması durumunda gereken sözü söylemek gerektiğini belirtti.

16:03 . 28/04/2023 Cuma
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Meral Akşener - Binali Yıldırım

Meral Akşener - Binali Yıldırım

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürüyor. Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Siyasilerin yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın
"Bu seçim işgalcilerle, İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçim" i
fadeleri üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Erzurum mitinginde,
"Milletin birliğinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz.
" açıklamalarında bulundu.

Yıldırım'a soruldu

Akşener'in bu sözleri seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a soruldu.

"Seçime bölücüler, FETÖ'cüler karışırsa gereken sözü söylemek bizim hakkımızdır"

Bir konuşmamda, "İşgalcilere karşı bu seçim istiklal mücadelesidir' dedim. Ben anlayamadım doğrusu neye alındığını" diyerek şu ifadeleri kullandı:

  • Benim söylediğim çok açık. Bizim Millet İttifakı adayına bir sözümüz yok. Bu sözü söylememdeki ana sebep çok açık ve net. Üst düzey yöneticileri, Avrupa'dan, Amerika'dan FETÖ ve PKK örgüt mensupları, onların arkasındaki güçler sabah akşam seçimlere yönelik açıklamalar yapıyor. Yapılan açıklamalar yenilip yutulacak şeyler değil. '14 Mayıs seçimleri olacak, Cumhuriyet'i değiştireceğiz. 14 Mayıs seçimleri olacak, Apo'yu serbest bırakacağız. 14 Mayıs seçimleri olacak, Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz, mahkumları dışarı çıkaracağız' diyorlar. Daha neler neler. Meral Hanım, laf yetiştireceğine dağdakilere, okyanus ötesindekilere dönüp ‘Kardeşim siz kimsiniz hangi sıfatla böyle konuşuyorsunuz?' dese daha doğru olmaz mı? Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 40 bin şehidimiz var. 40 bin şehidimizin ruhunu incitecek hiçbir gelişmeye müsaade edemeyiz. Kazandığımız bu güven ve huzur ortamının yok edilmesine bu millet izin vermez. Tamam seçim seçimdir. Seçime bölücüler, FETÖ'cüler karışırsa gereken sözü söylemek bizim hakkımızdır.


#Binali Yıldırım
#Meral Akşener
#seçim
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