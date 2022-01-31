CHP'ye tepki gösteren Yılmaz Özdil'i topa tuttular: Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek dinen suç ilan edildi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda CHP yönetimini Kemal Kılıçdaroğlu özelinde eleştiren gazeteci Yılmaz Özdil, CHP seçmenlerine seslenerek "Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya? Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim." ifadelerini kullandı.

Özdil'in bu açıklamaları, CHP kanadında sert tepkiyle karşılandı.

KILIÇDAROĞLU'NU EŞLEŞTİRİNCE 'ALEVİ DÜŞMANI' İLAN EDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta destek veren türkücü Erdal Erzincan, sosyal medya hesabından Özdil'i Alevi düşmanı ilan edip, "Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor. REKLAM January 30, 2022

ÖZDİL: ELEŞTİRMEK DİNEN SUÇ SAYILDI

Yılmaz Özdil de Erzincan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek dinen suç ilan edildi… Mesela, Deniz Baykal’ı eleştirdiğimizde Sünni düşmanlığı mı yapmış oluyoruz? Yuh be birader!" şeklinde yanıt verdi.

MEZHEP ATIŞMASI

Erdal Erzincan, Özdil'in bu cevabı sonrası yeni bir paylaşımda bulunarak "Tunceli ile birlikte Kılıçdaroğlu vurgusu yapmanın başka bir alt metni yoktur. Bu memleket hepimizin değil mi? Eğer öyle olduğunu düşünüyorsak daha özenli açıklamalar yapmamız gerekmez mi?" ifadelerine Yılmaz Özdil, tekrar cevap vererek "Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim konuşmamda İzmir ve İstanbul milletvekillerini de eleştirdim, onlar da mı mezhep?" dedi.

Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim konuşmamda İzmir ve İstanbul milletvekillerini de eleştirdim, onlar da mı mezhep? Bu tür iftiraların “bunun cenazesini camiye almayın” diyen Ebubekir Sifil’den ne farkı var? https://t.co/trKD8kxBle REKLAM January 31, 2022

GÜNDEM Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu

OYNAT 01:29 ​Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu? Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Atatürkçülerin partiden atıldığını belirten Özdil, 'Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Armut gibi oturacağına gündemi belirle

OYNAT 00:54 Yılmaz Özdil HDP'ye methiyeler düzdü: Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım Gazeteci Yılmaz Özdil katıldığı bir YouTube programında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu.



HDP'ye methiyeler düzen Özdil, 'HDP seçmenine yalan söylemeyen tarihteki tek partidir. Aldığı her oyun hakkını veren tek parti HDP'dir. Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım.



Atatürk vizyonunun getirdiği kadın-erkek eşitliğini uygulayan tek partidir HDP.' ifadelerini kullandı.

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