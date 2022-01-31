Gündem CHPye tepki gösteren Yılmaz Özdili topa tuttular Kılıçdaroğlunu eleştirmek dinen suç ilan edildi
POLİTİKA

CHP'ye tepki gösteren Yılmaz Özdil'i topa tuttular: Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek dinen suç ilan edildi

Her fırsatta fikir ve ifade özgürlüğünden bahsederek algı operasyonu yapmaya çalışan muhalif kesim, bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazeteci Yılmaz Özdil'i hedefe koydu. Kılıçdaroğlu'na her fırsatta destek veren türkücü Erdal Erzincan, Özdil'i 'Alevi düşmanı' olmakla suçladı. Özdil ise "Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek dinen suç ilan edildi…" diyerek tepkisini dile getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Özdil: Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek dinen suç ilan edildi
Kemal Kılıçdaroğlu - Yılmaz Özdil

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda CHP yönetimini Kemal Kılıçdaroğlu özelinde eleştiren gazeteci Yılmaz Özdil, CHP seçmenlerine seslenerek "Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya? Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim." ifadelerini kullandı.

Özdil'in bu açıklamaları, CHP kanadında sert tepkiyle karşılandı.

KILIÇDAROĞLU'NU EŞLEŞTİRİNCE 'ALEVİ DÜŞMANI' İLAN EDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta destek veren türkücü Erdal Erzincan, sosyal medya hesabından Özdil'i Alevi düşmanı ilan edip, "Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor" ifadelerini kullandı.

ÖZDİL: ELEŞTİRMEK DİNEN SUÇ SAYILDI

Yılmaz Özdil de Erzincan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek dinen suç ilan edildi… Mesela, Deniz Baykal’ı eleştirdiğimizde Sünni düşmanlığı mı yapmış oluyoruz? Yuh be birader!" şeklinde yanıt verdi.

MEZHEP ATIŞMASI

Erdal Erzincan, Özdil'in bu cevabı sonrası yeni bir paylaşımda bulunarak "Tunceli ile birlikte Kılıçdaroğlu vurgusu yapmanın başka bir alt metni yoktur. Bu memleket hepimizin değil mi? Eğer öyle olduğunu düşünüyorsak daha özenli açıklamalar yapmamız gerekmez mi?" ifadelerine Yılmaz Özdil, tekrar cevap vererek "Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim konuşmamda İzmir ve İstanbul milletvekillerini de eleştirdim, onlar da mı mezhep?" dedi.

Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu
GÜNDEM
Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu

​Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu?
OYNAT 01:29
​Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu?
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Atatürkçülerin partiden atıldığını belirten Özdil, 'Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?' dedi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Armut gibi oturacağına gündemi belirle
GÜNDEM
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Armut gibi oturacağına gündemi belirle

Yılmaz Özdil HDP'ye methiyeler düzdü: Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım
OYNAT 00:54
Yılmaz Özdil HDP'ye methiyeler düzdü: Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım
Gazeteci Yılmaz Özdil katıldığı bir YouTube programında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HDP'ye methiyeler düzen Özdil, 'HDP seçmenine yalan söylemeyen tarihteki tek partidir. Aldığı her oyun hakkını veren tek parti HDP'dir. Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım.

Atatürk vizyonunun getirdiği kadın-erkek eşitliğini uygulayan tek partidir HDP.' ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir
GÜNDEM
Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir
Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

​Üç yaşındaki kızını ayının önüne attı.
Bu kez Balkanlardan geliyor

Bu kez
Balkanlar'dan geliyor

​Meteorolojiden bir 'kar' uyarısı daha.
AK Partili Turandan Kılıçdaroğluna: Otele verdiğin 100 bin lirayı hanımefendiye ver dolapları değişsin

​TBMM komisyonu çarşamba günü tekrar toplanacak

​Ukrayna'da askerler sivilleri savaşa hazırlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.