CHP'ye tepki gösteren Yılmaz Özdil'i topa tuttular: Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek dinen suç ilan edildi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda CHP yönetimini Kemal Kılıçdaroğlu özelinde eleştiren gazeteci Yılmaz Özdil, CHP seçmenlerine seslenerek "Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya? Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim." ifadelerini kullandı.
Özdil'in bu açıklamaları, CHP kanadında sert tepkiyle karşılandı.
KILIÇDAROĞLU'NU EŞLEŞTİRİNCE 'ALEVİ DÜŞMANI' İLAN EDİLDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta destek veren türkücü Erdal Erzincan, sosyal medya hesabından Özdil'i Alevi düşmanı ilan edip, "Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor" ifadelerini kullandı.
Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor.
Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor.— Erdal Erzincan (@erdalerzincan) January 30, 2022
ÖZDİL: ELEŞTİRMEK DİNEN SUÇ SAYILDI
Yılmaz Özdil de Erzincan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek dinen suç ilan edildi… Mesela, Deniz Baykal’ı eleştirdiğimizde Sünni düşmanlığı mı yapmış oluyoruz? Yuh be birader!" şeklinde yanıt verdi.
MEZHEP ATIŞMASI
Erdal Erzincan, Özdil'in bu cevabı sonrası yeni bir paylaşımda bulunarak "Tunceli ile birlikte Kılıçdaroğlu vurgusu yapmanın başka bir alt metni yoktur. Bu memleket hepimizin değil mi? Eğer öyle olduğunu düşünüyorsak daha özenli açıklamalar yapmamız gerekmez mi?" ifadelerine Yılmaz Özdil, tekrar cevap vererek "Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim konuşmamda İzmir ve İstanbul milletvekillerini de eleştirdim, onlar da mı mezhep?" dedi.
Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim konuşmamda İzmir ve İstanbul milletvekillerini de eleştirdim, onlar da mı mezhep? Bu tür iftiraların “bunun cenazesini camiye almayın” diyen Ebubekir Sifil’den ne farkı var? https://t.co/trKD8kxBle
Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim konuşmamda İzmir ve İstanbul milletvekillerini de eleştirdim, onlar da mı mezhep? Bu tür iftiraların “bunun cenazesini camiye almayın” diyen Ebubekir Sifil’den ne farkı var? https://t.co/trKD8kxBle— Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) January 31, 2022