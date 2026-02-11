Yine tehdit etti: İkinci uçak gemisi gidebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi öncesi yine İran'ı tehdit etti. Trump, İran’la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu’ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü belirterek, "Oraya giden bir donanmamız var ve bir tane daha gidebilir" ifadelerini kullandı. Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız. İran ile harika bir anlaşma yapabiliriz" dedi. "Geçen sefer bunu yapacağıma inanmadılar. Haddinden fazla ileri gittiler" diyen Trump, İran'la yapacakları bir anlaşmanın nükleer programı her türlü kapsayacağını ifade ederek bunun aynı zamanda İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerektiğini belirtti.