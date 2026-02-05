Yeni Şafak
Yoğun bakım sürecini atlattı: Ufuk Özkan'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

14:495/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Oyuncu Ufuk Özkan

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakım sürecinin ardından ilk kez duygularını paylaştı. Özkan, “Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu” dedi.

Türkiye’nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde kritik eşiği geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nün deneyimli cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.



'Sizin dualarınız benim muhafızım oldu'

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan,
“Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz”
diye konuştu.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.







