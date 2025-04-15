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YÖK Başkanı müjdeyi verdi: Yapay zeka programları artacak

YÖK Başkanı müjdeyi verdi: Yapay zeka programları artacak

17:1815/04/2025, Salı
DHA
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malatya'da İnönü Üniversitesi'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malatya'da İnönü Üniversitesi'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bildiğiniz üzere yapay zeka ve yapay zekaya dayalı ön lisans ve lisans düzeyinde 17 ayrı programı 20 farklı üniversiteye açtık. Bu sene bu programları, kısmet olursa 80 üniversiteye birden açacağız" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malatya'da İnönü Üniversitesi'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayan, İnönü Vakfı Başkanı ve İsmet İnönü'nün torunu Gülsüm Bilgehan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 16 üniversitenin rektörleri, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, öğretim görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarımda dijitalleşme programları açılacak

YÖK'ün geçen sene başlattığı kampanyaya dikkat çeken Özvar, "Bildiğiniz üzere yapay zeka ve yapay zekaya dayalı ön lisans ve lisans düzeyinde 17 ayrı programı 20 farklı üniversiteye açtık. Bu sene bu programları, kısmet olursa 80 üniversiteye birden açacağız. Bu sene itibarıyla inşallah sağlık ve zirai alanda, tarım alanında da dijitalleşmeye ilişkin yeni programlar açacağımızı sizlere bildirmek isterim. Üniversitemizin gerek yapay zeka gerek ziraat gerekse sağlıkta dijitalleşme programlarına ilişkin yeni çalışmalar geliştirmesini beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.




#YÖK
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