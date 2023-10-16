YÖK üniversitelere 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsis etti

YÖK, 64 üniversiteye 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsisinde bulundu.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki üniversitelere de ihtisaslaşma alanlarında lisansüstü eğitim yaptırılmak üzere ilave 4 araştırma görevlisi kadrosu uygun bulundu.
Bu çerçevede Aksaray, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis Eren, Burdur Mehmet Akif, Çankırı Karatekin, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hitit, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Munzur, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Muş Alpaslan, Osmaniye Korkut Ata, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok üniversitelerine ihtisas alanlarında lisansüstü eğitim için ilave 4 araştırma görevlisi alınacak. Böylece program kapsamındaki 25 üniversiteye toplam 100 kadro tahsisi yapıldı.