YÖK üniversitelere 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsis etti

devlet araştırma üniversiteleri olan Ankara, Atatürk, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Karadeniz Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü için toplam 624 araştırma görevlisi atama sayısı tahsis edildi.