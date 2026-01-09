Yol tır trafiğine kapatıldı: Bingöl-Erzurum kara yolunda kar engeli

Bingöl-Erzurum karayolunun bir kısmı, kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km’leri arası (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 15:55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır" denildi.