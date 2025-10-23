Yola savrulan yaşlı adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Alemdar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle ilerleyen 75 yaşındaki H.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, yola düşen H.Ö.’yü fark edemeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan H.Ö.’ye ilk müdahaleyi olaydan tesadüfen geçen bir doktor yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan H.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.