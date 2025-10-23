Yeni Şafak
Yola savrulan yaşlı adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti

00:5623/10/2025, Perşembe
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'de 75 yaşındaki vatandaş, üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle ilerlediği sırada aracının kontrolünü kaybederek yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen otomobil yola düşen yaşlı adamı fark edemeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edirne’de üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybedip yola düşen huzurevi sakini yaşlı adam, arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alemdar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle ilerleyen 75 yaşındaki H.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, yola düşen H.Ö.’yü fark edemeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan H.Ö.’ye ilk müdahaleyi olaydan tesadüfen geçen bir doktor yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan H.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne Huzurevi’nde kaldığı öğrenilen H.Ö.’nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü R.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



