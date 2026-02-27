Yeni Şafak
Yoldan çıkan otomobil tarlaya girdi

21:4427/02/2026, Cuma
IHA
Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alaplı ilçesine bağlı İsafakıllı Durabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. 06 EYH 141 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta inceleme yaptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Zonguldak
#Otomobil
#Kaza
