Yolun karşısına geçen yaya çöp kamyonunu altında kaldı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muaamer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan çöp konteynerlerini boşaltmakta olan Kepez Belediyesi’ne ait Süleyman K. idaresindeki 07 BBR 469 plakalı çöp kamyonu hareket ettiği sırada, iddiaya göre kör noktada kalan ve torununu okuldan almak için yolun karşısına geçmekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen kadın, çöp kamyonunun altına sürüklenirken, kolu tekerin altında kaldı.