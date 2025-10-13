Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Yolun karşısına geçen yaya çöp kamyonunu altında kaldı

Yolun karşısına geçen yaya çöp kamyonunu altında kaldı

16:2213/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muaamer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muaamer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi.

Antalya’da yolun karşısına geçen kadın, çöp topladıktan sonra hareket eden belediyeye ait kamyonun altında kalarak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muaamer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan çöp konteynerlerini boşaltmakta olan Kepez Belediyesi’ne ait Süleyman K. idaresindeki 07 BBR 469 plakalı çöp kamyonu hareket ettiği sırada, iddiaya göre kör noktada kalan ve torununu okuldan almak için yolun karşısına geçmekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen kadın, çöp kamyonunun altına sürüklenirken, kolu tekerin altında kaldı.


İtfaiye kamyonun altından çıkardı


Acı içinde kıvranan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekibinin yanı sıra, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri kolu kamyonun tekeri altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkardı. Kolundan ciddi şekilde yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.


#Antalya
#çöp kamyonu
#feci olay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Al-İ İmran Suresi Kaç Ayettir?