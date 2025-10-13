Yeni Şafak
Yolun karşısına geçmek isteyen gence kamyon çarptı

13/10/2025, Pazartesi
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa'da 16 yaşındaki gence, yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyon çarptı. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonun çarptığı genç ağır yaralandı.

Mesut Akman (29) idaresindeki 59 NF 055 plakalı kamyon, İzmir-Ankara kara yolunun Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Özgen'e (16), ardından aynı istikamette ilerleyen Cenk Altınçiçek (55) yönetimindeki 35 ADP 072 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Özgen, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

