Sarıgöllü çiftçiler zeytinliğe atılan alkol şişeleri yüzünden isyan etti: 'Bıktık artık zeytinden önce şişe topluyoruz'

12:206/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
IHA
Alkol şişelerinin kirlettiği arazide 250 zeytin ağacı var.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, kent ormanı yakınındaki tarım arazisine atılan alkol şişeleri ve yiyecek artıkları çiftçiyi isyan ettirdi. 250 zeytin ağacının bulunduğu arazinin sahipleri Halil ve Hanife Keser çifti, "Zeytin toplamadan önce içki şişesi topluyoruz. Bıktık artık!" diyerek duruma tepki gösterdi.

Belediyenin işletmeci olduğu kent ormanının hemen yanında bulunan zeytinlik, alkol tüketen bazı sorumsuz kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi. Şişeler, yiyecek atıkları ve naylon poşetlerin arasında üretim yapmaya çalışan çiftçiler, yıllardır aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililere seslendi. Zeytin hasadı öncesinde alkol şişelerini temizlemek zorunda kaldıklarını belirten Keser çifti, "Geçtiğimiz yıl çuvallar dolusu şişe topladık, bu yıl da durum değişmedi. Önümüzdeki günlerde zeytin hasadına başlayacağız ama yere naylon serecek yer bile kalmıyor. Zeytin toplamadan önce içki şişesi topluyoruz. Bıktık artık!" diyerek yaşadıkları sorunu dile getirdi.


ÇUVALLARLA ŞİŞE TOPLADIK

Kent ormanı içerisinde belediyeye ait bir tesis olduğunu ancak alkol tüketiminin tesisin dışında gerçekleştiğini söyleyen Halil Keser, "Belediye buraya güzel bir tesis yaptı, aileler geliyor, içinde güvenlik görevlisi de var. Ancak bazı kişiler tesis dışında ormanın farklı noktalarında alkol tüketiyor. İçtikten sonra da şişeleri, yiyecek artıklarını getirip bizim zeytinliğe atıyorlar. Her yıl aynı manzara. Geçen yıl çuvallarla şişe topladık, bu yıl da yine aynısı oluyor. Artık önlem alınsın" dedi.





