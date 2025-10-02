İzmir’de "çöp ev" isyanı: Apartman sakinleri yardım bekliyor

İzmir’in Konak ilçesinde apartman sakinleri, alt kattaki komşularının evinden yayılan kötü kokular ve haşere istilası nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çöp ev olduğu iddia edilen dairenin temizlenmesi için defalarca yetkililere başvuruda bulunan vatandaşlar, bir türlü sonuç alamadıklarını belirterek isyan etti.

"Hamam böcekleri ve fareler cirit atıyor"

Apartman sakinlerinden Zeki Kuşlar, alt kattaki komşularının evinin yıllardır çöplerle dolu olduğunu öne sürdü. Kuşlar, "Bu alt kattaki komşumuz evi çöp evidir. Biz apartman sakinleri olarak defalarca yardımlaşıp temizleyelim dedik. Gerekli mercilere aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Biz hiçbir çözüm bulamadık. Muhtarımıza da gittik. Şimdi burası bir çöp evidir, gördüğünüz gibi. İçeriden çeşitli kokular geliyor, hamam böcekleri ve fareler cirit atmaktadır. Bizim derdimiz çoluğumuzun çocuğumuzun mikrop kapmadan sağlıklı bir şekilde okullarını ve yaşamlarını sürdürmesidir. Ama karşımızda muhatap bulamıyoruz" dedi.

"Bir gidiyor, aylarca gelmiyor"

Sorunun uzun zamandır devam ettiğini belirten Kuşlar, "Komşumuz temizleyeceğim diyor, bir gidiyor, 5 ay gelmiyor. En son 3-4 ay önce bir gitti, bir daha ortadan kayboldu. Konak Belediyesi açamayacağını söylüyor ve bizi CİMER’e yönlendiriyor. CİMER ise tekrar Konak Belediyesi’ne yönlendiriyor. Konak Belediyesi de İl Sağlık Müdürlüğü’ne yönlendiriyor. Yani biz arada kaldık, hiçbir derdimize çözüm bulamadık" ifadelerini kullandı.

"Evin içinde kum yığını ve ahşap bloklar var"

Çöp evin içini de gördüklerini de anlatan Kuşlar, "Çok kısa bir süreliğine gördüm. Evin içerisinde tavana kadar ahşap bloklarla doludur. Ayrıca kum yığını mevcuttur. Ne amaçla biriktirdiğini bilmiyoruz. Belki de kazı yapmakta. Ama şunu söyleyebilirim ki komşumuzun hiçbir zaman elinde bir çöp poşetiyle gidip çöp konteynerine çöp attığına şahit olmadım. Çöplerin evin içinde olduğuna eminim" dedi.

"Polis bile kokudan dışarı kaçtı"

Apartman sakinlerinin şikayetlerinin bir diğer nedeni ise dayanılmaz koku. Kuşlar, "Çöp kokusu nedeniyle bir seferinde karakola gidip şikayette bulundum. Güvenlik güçleri geldi. Polis memurumuz, affedersiniz, dışarıya kusarak kendini zor attı. O kadar dayanılmaz bir koku var ki Çöp kokusuyla hayvan cesedi kokusu arasında bir koku. Tahammül edilmez" diye konuştu.

"Sokaklarımız pis, bari evimiz temiz olsun"

Kuşlar, "Buradaki pislikten dolayı sinekler, hamam böcekleri ve fareler evlerimizin içine kadar giriyor. Bizim istediğimiz, buraların ve bu tip yerlerin yetkililer tarafından denetlenip temizlenmesi. Sokaklarımız zaten pis, leş gibi. Bari evlerimiz temiz kalsın" diyerek yetkililere çağrı yaptı.











