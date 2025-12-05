Yeni Şafak
Yöresel mimari'nin farklı bir portresi: Giresun'un Gölyanı Yaylası doğal güzelliği ile adeta büyülüyor

14:055/12/2025, Cuma
AA
Giresun'da otantik ahşap evleri ve gölüyle ön plana çıkan Gölyanı Yaylası, kentin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor. 'Kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen yayla evleri, gölü ve çevresindeki ormanıyla doğada huzur bulmak isteyenlerin uğrak adresi oluyor.

Doğu Karadeniz'in keşfedilmemiş doğal güzellikleri görenleri hayran bırakmaya devam ediyor.


Giresun’da “kesin korunacak hassas alan” statüsüyle güvence altına alınan
Gölyanı Yaylası
, sakin atmosferiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Yağlıdere ilçesinde 1530 metre rakımda yer alan yayla, gölü, ahşap evleri ve çevresini saran orman dokusuyla doğada nefes almak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor.



"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti


2020 yılında "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen yayla, kentin önemli turizm noktaları arasında.


Yapılan çalışmalarla turizm değeri de artmaya başlayan Gölyanı Yaylası'na son yıllarda yaz ve kış mevsiminde kentteki doğa kulüplerince yürüyüş ve gezi organizasyonları düzenlenmeye başlandı. Yaylaya günübirlik ziyaretçiler de geliyor.



#Giresun
#Yağlıdere
#Gölyanı Yaylası
