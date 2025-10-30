Yüksekova’da intihar girişimi: Polis uzun uğraşlar sonucu vatandaşı kurtardı

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen 25 yaşındaki K.G. isimli genç, henüz belirlenemeyen bir sebeple binanın 5. katına çıktı. Genç, bulunduğu kattan aşağı atlama girişiminde bulundu.





Durumu gören çevredeki vatandaşlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hızla güvenlik önlemleri alarak K.G.’yi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı.





POLİS BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANARAK İNTİHARI ÖNLEDİ





Polis ekipleri, intihar teşebbüsünde bulunan K.G.’yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Yoğun çabalar sonucunda ikna edilmeye çalışılan genç, bir anlık dalgınlığından faydalanılarak polis ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla atlamadan kurtarıldı.

Ekiplerin başarılı müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kurtarıldıktan sonra sakinleştirilen K.G., olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.











