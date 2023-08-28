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Yunan Bakan 5 Eylül’de Ankara’da

Türkiye’deki deprem ve Yunanistan’daki tren kazasından sonra aradaki buzları eritmeye başlayan iki ülke hattında ilk resmi ziyaret 5 Eylül'de Türkiye'de gerçekleşecek.

Canberk Doğan
04:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
George Gerapetritis.

George Gerapetritis.

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis 5 Eylül'de Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı görüşmede Pile Yolu’ndaki krizin de masada olması bekleniyor. İlk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a yapan Yunan Bakan, Türkiye ve Yunanistan arasında deniz sınırları konusundaki anlaşmazlığın çözülmesi için müzakerelere başlamaya hazır olduklarını ifade etmiş, NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Türkiye ile yakınlaşmak istediklerini belirtmişti.





#Yunanistan
#Politika
#Ziyaret
#George Gerapetritis
26 dakika önce
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