Yunan Bakan 5 Eylül’de Ankara’da

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis 5 Eylül'de Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı görüşmede Pile Yolu’ndaki krizin de masada olması bekleniyor. İlk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a yapan Yunan Bakan, Türkiye ve Yunanistan arasında deniz sınırları konusundaki anlaşmazlığın çözülmesi için müzakerelere başlamaya hazır olduklarını ifade etmiş, NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Türkiye ile yakınlaşmak istediklerini belirtmişti.