Yunan bakan sinirlendi: Türkiye'ye ambargo uygulanmamasını anlayamıyorum

Haber portalı Politico'ya açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'yı, Türkiye'ye karşı yaptırımlar konusunda etkisiz kalmakla suçladı.

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Almanya'nın ekonomik çıkarlarını ön planda tutmasını anlayabildiğini belirten Dendias, "Ancak Almanya da, iki Avrupa Birliği üyesi ülkenin barış ve istikrarını tehdit eden bir ülkeye silah temin etmenin çelişkisini anlamalı" dedi.

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Yunan bakan, "Almanya'nın, Atina'nın Türkiye'ye karşı uygulanmasını istediği silah ambargosunu hayata geçirmek için devasa ekonomik gücünü kullanmaya yanaşmamasını gerçekten anlayamıyorum" ifadesini kullandı.