Gündem Yunanistana geçmeye çalışan beş kişi yakalandı
POLİTİKA

Yunanistan'a geçmeye çalışan beş kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan beş kişinin yakalandığı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistana geçmeye çalışan beş kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı: Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör hedeflerinin Fırtına obüsleriyle vurulmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor.' ifadelerine yer verildi.
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