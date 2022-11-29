Yunanistan'a geçmeye çalışan beş kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/eE5kmJl6GM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022

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