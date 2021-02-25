Gündem Yunanistana kaçacaklardı FETÖ üyesi 5 asker kıskıvrak yakalandı
POLİTİKA EDİRNE

Yunanistan'a kaçacaklardı: FETÖ üyesi 5 asker kıskıvrak yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında meslekten ihraç edilen tuğgeneral, albay ve yüzbaşının da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tim unsurlarının yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin, Yunanistan'a kaçacağını belirlendi.

Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan incelemesinde meslekten KHK ile ihraç edilen ve 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgenaral N.C, Albay C.A, Yüzbaşı F. M. A, astsubay A.K. ile B.K. olduğu belirlendi.

Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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