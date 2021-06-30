Gündem Yunanistana yasa dışı geçmeye çalışan 6 FETÖcü yakalandı
POLİTİKA

Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne Meriç’te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistana yasa dışı geçmeye çalışan 6 FETÖcü yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""Edirne Meriç’te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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