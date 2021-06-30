Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaz Dağları eteğinde kaçak işletme açan CHP'lilere değindi: Bunların derdi ağaç değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Önemli konulara değinen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Assos'ta kaçak bir işletmenin açılış törenine katılan CHP'lilerle ilgili konuştu.



Erdoğan, 'Kaz Dağları ile ilgili her konuda ortalığı birbirine katanlardan bu konuda en ufak ses çıktı mı? Çıkmaz. Bunların derdi ağaç değil, bunların hiçbirinin derdi ülkenin istikbali değil. Tek derdi AK Parti'ye zarar vermek, CHP'yi de parlatmaktan ibarettir. Bizim tek muhatabımız millettir.' ifadelerini kullandı.